Tina Turner vend ses droits musicaux pour un montant estimé à 50 millions de dollars

La société n'a pas révélé combien elle a payé, mais des sources de l'industrie ont déclaré que le chiffre serait au nord de 50 millions de dollars.

Née Anna Mae Bullock dans le Tennessee, Tina Turner a rejoint le groupe d'Ike Turner en tant que choriste à l'âge de 18 ans. En deux ans, elle est devenue une vedette.

Ike et Tina se sont mariés en 1962, mais leur relation était mouvementée et violente et elle a demandé le divorce dans les années 70. La carrière solo de Turner a rapidement éclipsé celle de son partenariat avec Ike, avec cinq albums de platine dont Private Dancer en 1984.