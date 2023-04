Tennis : Rafael Nadal forfait au Masters 1000 de Madrid, inquiétude pour Roland-Garros

Rafael Nadal a annoncé son forfait pour le Masters 1000 de Madrid.

L'Espagnol a annoncé son forfait pour le tournoi madrilène, à un peu plus d'un mois de Roland-Garros.

Rafael Nadal a annoncé son forfait pour le Masters 1000 de Madrid. L'Espagnol, victorieux à 5 reprises du tournoi, n'est toujours pas remis de sa blessure au psoas de la jambe gauche. Un rétablissement qui traîne en longueur, comme l'explique l'ancien numéro 1 mondial, visiblement désemparé par la situation. «Au départ, il devait s'agir d'une période de récupération de six à huit semaines et nous en sommes maintenant à quatorze. La réalité est que la situation n'est pas celle à laquelle nous nous attendions. Toutes les indications médicales ont été suivies, mais d'une manière ou d'une autre, l'évolution n'a pas été celle qui nous avait initialement été annoncée et nous nous retrouvons dans une situation difficile.»