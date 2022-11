Télévision : TF1 et Canal+ signent un « nouvel accord de distribution »

TF1 et Canal+ ont annoncé vendredi soir avoir signé un « nouvel accord de distribution ».

Canal+ et TF1 ont trouvé un accord. Les chaînes du groupe TF1 seront à nouveau accessibles dès le 7 novembre pour les abonnés à Canal+. L’arrêt de la diffusion de ces chaînes a été préjudiciable pour les audiences du groupe TF1 ces derniers mois.

Nouveau rebondissement dans le litige qui opposait les deux géants de la télévision. En conflit commercial depuis septembre, TF1 et Canal+ ont annoncé vendredi soir avoir signé un « nouvel accord de distribution ». La filiale de Vivendi, Canal+, avait cessé de diffuser les chaînes du groupe TF1 sur tous ses canaux de distribution et notamment via MyCanal, faute d’accord financier.

Cet accord renouvelle « sur le long terme » la distribution de toutes les chaînes du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), « ainsi que leurs services de rattrapage », auprès des abonnés du groupe Canal+.

L’accord sera effectif à partir du lundi 7 novembre 2022, quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde de football au Qatar.

Les détails financiers de cet accord n’ont pas été divulgués.

L’arrêt de la diffusion de ses chaînes par Canal+ a été préjudiciable aux audiences du groupe TF1. En octobre, l’ensemble de ses cinq chaînes a vu sa part d’audience tomber à 25,6 %, contre 27,7 % un an plus tôt, selon Médiamétrie.

La baisse d’audience de TF1, toujours pénalisée par le boycott de Canal+, s’est poursuivie au mois d’octobre.

Canal+ avait assuré que TF1 était trop gourmand dans la renégociation du contrat, conclu fin 2018 après un conflit similaire, tandis que TF1 avait affirmé que c’était son rival qui n’avait pas souhaité trouver d’accord.

Fin octobre, la cour d’appel de Paris avait confirmé que Canal+ n’était pas obligé de rétablir la diffusion des chaînes du groupe TF1 sur son offre satellite TNT Sat, validant une décision rendue en première instance le 22 septembre par le tribunal de commerce de Paris.

Devant la justice, le groupe TF1 réclamait la reprise de la diffusion de ses cinq chaînes gratuites sur TNT Sat pour une durée de quatre mois, le satellite étant le seul moyen pour certains foyers de recevoir la télévision dans les zones isolées non desservies par la TNT.

Grâce à cet accord et avec le retour de la diffusion des chaînes du groupe TF1 pour les abonnés de Canal+ les audiences de TF1 pour la Coupe du Monde pourraient battre des records.