Tarantino réfute les rumeurs autour d'un "Kill Bill 3"

Le cinéaste qui s'apprête à tourner son dixième et ultime film à l'automne a démenti les rumeurs selon lesquelles il travaillerait sur la suite de sa saga à succès avec Uma Thurman.

Quentin Tarantino a douché les espoirs de ses fans, et c'est glacial : il n'y aura pas de troisième volet de Kill Bill. Le cinéaste a démenti au média néerlandais DeMorgen les rumeurs d'une suite de sa saga à succès sur les arts martiaux qui aurait été dans les tuyaux.

La réalisateur assure qu'une suite de l'univers de Kill Bill avec son actrice phare Uma Thurman et sa fille Maya Hawke "ne se produira pas", contre l'envie de beaucoup d'adeptes de ses films. "Mon prochain film parle d'un critique de cinéma, un critique masculin. Et il se passe dans les années 70", a-t-il ajouté, afin de stopper toute spéculation.

Difficile de lui en vouloir : Quentin Tarantino a annoncé il y a plusieurs années que son prochain film serait son dernier, assurant vouloir s'en tenir à une carrière de dix films. The Movie Critic était même annoncé depuis un moment, les fans ont espéré qu'il ferait une exception pour Kill Bill Volume 3. Leurs espoirs étaient d'autant plus forts que l'ascension au sein d'Hollywood de Maya Hawke, la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke, permettait d'incarner parfaitement B.B, la fille de La Mariée, personnage central des deux premiers opus, dans le film. Des étoiles dans les yeux, les fans imaginaient déjà un duel dantesque entre les filles des deux tueuses.

Mais, sans doute fatigué d'entendre des rumeurs bruisser, le réalisateur y a coupé court en répondant au magazine qui lui demandait où en était le projet. Un changement de discours tout de même puisqu'en 2019 il déclarait qu'un troisième Kill Bill était "définitivement dans les cartons" et qu'il avait trouvé une idée pour un troisième film. De quoi espérer, sinon qu'il tourne ce film en écornant sa promesse de s'arrêter, au moins qu'il en signe le scénario. Mais il faudra sans doute commencer à faire son deuil, pour les fans déçus.

A propos de son serment de s'arrêter à dix films, le réalisateur confiait récemment à Libération ; "J'ai donné trente ans de ma vie au cinéma. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai travaillé au plus haut de mon art et je veux laisser derrière moi un corpus majeur. Je veux me retirer invaincu. [...] Je pars en fixant mes conditions", ajoutait-il, visiblement serein.

Pour l'heure The Movie Critic n'a pas encore de date de sortie et son casting n'est pas encore connu. Le dixième long-métrage du cinéaste suivra un critique cinéma travaillant dans un magazine pornographique à la fin des années 1970.