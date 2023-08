Sur eBay, certains tentent de vendre très cher des iPhone avec l'ancien logo de l'appli Twitter

Jusqu’à 13 000 euros pour un iPhone. Alors que certains internautes sont nostalgiques de l’oiseau bleu, plusieurs offres d'iPhone sont apparus sur eBay, leurs propriétaires espérant tirer le plus de profit possible de la présence de l'ancien logo de l'application.

Du modèle le plus récent (iPhone 14 Pro Max) au plus dépassé (iPhone 6), les téléphones Apple mis en vente sur le site affichent des prix de vente allant de près de 200 euros à plus de 13.000 euros.

La plupart des offres sont soumises à des enchères, mais Tech&Co n'a constaté aucune mise pour le moment. C’est assez compréhensible, pour au moins deux raisons. Premièrement, la majorité des iPhone sont expédiés depuis les Etats-Unis, ce qui ouvre la porte à des aléas douaniers. Mais surtout, les applis non mises à jour ou supprimées des magasins d'application risquent de ne plus fonctionner. Ce fut notamment le cas pour Flappy Bird ou encore Fortnite, pointe 01net.

Si vous êtes vraiment nostalgiques de l’oiseau bleu, Tech&Co conseille d'opter pour les raccourcis d'application proposés sur iPhone. Cela permet de changer l'icône d'une application tout en la gardant à jour et donc utilisable.