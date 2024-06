Selon Santé publique France, les Français ne sont pas assez actifs et trop sédentaires

Selon l'étude, plus d’un adulte sur cinq en France a déclaré passer plus de sept heures par jour assis.

Selon une étude de Santé publique France publiée mardi, qui rappelle les dangers de la sédentarité, les Français ne font toujours pas assez d’activité physique. Un phénomène qui est plus marqué chez les femmes, les individus les plus âgés et les moins diplômés.

La sédentarité et le manque d’activité physique sont deux facteurs de risque de nombreuses maladies (cardiovasculaires, métaboliques, certains cancers…). Pour compenser les effets délétères d’une sédentarité élevée, il faut une certaine dose d’activité physique, en durée et en intensité.

Or seulement moins des trois quarts des hommes (72,9 %) et un peu plus de la moitié des femmes (59,3 %) de 18 à 85 ans atteignaient les recommandations d’activité de l’Organisation mondiale de la santé, en 2021, en métropole, indique l’étude, nourrie d’une enquête périodique sur les connaissances, les attitudes et les habitudes de santé.

Il est recommandé d’avoir, chaque semaine, au moins 150 à 300 minutes d’activité physique d’intensité modérée, ou au moins 75 à 150 minutes d'activité physique d'intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité physique modérée ou soutenue. Du renforcement musculaire est aussi préconisé au moins deux fois par semaine. Selon l’étude, ce deuxième objectif est atteint par moins d’un tiers des hommes dans l’Hexagone (31,1 %) et moins d’un quart des femmes (20,2 %).

Côté sédentarité, plus d’un adulte sur cinq en France a déclaré passer plus de sept heures par jour assis et près de quatre sur dix (39 %) plus de trois heures quotidiennes devant un écran pour ses seuls loisirs, notent les chercheurs. Seul bon point : plus de neuf adultes sur dix ont dit se lever au moins toutes les deux heures en cas de position assise prolongée.