Réseaux sociaux : Elon Musk envisage de faire payer 20 dollars par mois la certification d’un compte sur Twitter

Elon Musk songerait à faire payer 20 dollars par mois la certification d’un compte sur Twitter.

Elon Musk, à la tête de Twitter depuis plusieurs jours, souhaite réformer le processus de vérification des comptes sur le réseau social. Il souhaiterait rendre payante la fonction qui permet d’authentifier le propriétaire d’un compte et garantir ainsi plus de vues.

Elon Musk fourmille d’idées depuis le récent rachat de Twitter. Le processus qui sert à authentifier un compte sur Twitter (la pastille bleue) pourrait bientôt être payant, selon des informations de The Verge et de L’Obs. Elon Musk souhaiterait rendre payant le service de certification du réseau social à travers l’abonnement mensuel Twitter Blue.

Cet abonnement coûte actuellement 4,99 dollars par mois. Il est principalement utilisé par des entreprises. Son prix pourrait connaître une hausse signification et atteindre les 19,99 dollars par mois.

Les comptes déjà certifiés seraient obligés de s’abonner à ce service d’ici 90 jours, au risque de perdre ce statut.

Twitter tire la majorité de ses revenus de la publicité. Cet abonnement et ces tarifs en hausse devraient permettre de le rendre plus rentable.

Selon des employés de Twitter, Elon Musk aurait demandé de lancer la fonctionnalité d’ici au 7 novembre, faute de quoi ils seraient remerciés.

Le 21 octobre dernier, avant même l’achat officiel du réseau, Elon Musk avait annoncé prévoir le licenciement de 75 % des salariés, et a congédié jeudi l’ancien patron Parag Agrawal et deux autres dirigeants, le directeur financier Ned Segal et la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde, selon des sources anonymes de la chaîne CNBC et du « Washington Post ».

Reste à savoir si les utilisateurs de Twitter suivront cette logique et seront prêts à payer cet abonnement afin de maintenir le sésame de la pastille bleue.