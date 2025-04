IA AU TRIBUNAL

Quand l’IA tente de plaider : un avatar recalé par la justice new-yorkaise

Alors que l’intelligence artificielle s’immisce de plus en plus dans les rouages de la société, une tentative inédite de l’utiliser dans un tribunal new-yorkais vient rappeler les limites de cette technologie. Un plaignant a voulu se faire représenter par un avatar généré par IA. Une initiative aussitôt stoppée net par les juges, soulevant des questions cruciales sur l’éthique, la transparence et les frontières de l’automatisation dans le champ judiciaire.