Procès Ghislaine Maxwell: le pilote d'Epstein assure avoir transporté le prince Andrew et Donald Trump dans son avion

Ghislaine Maxwell affaire Jeffrey Epstein

Parmi les VIP transportés par Epstein, on trouve aussi Bill Clinton, ou Kevin Spacey

Au cours de son procès aux Etats-Unis, GhislaineMaxwell nie les accusations de la justice américaine et dit qu'elle est utilisée comme bouc émissaire à la place de son ami Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019 explique la BBC.

Les procureurs ont déclaré que cette mondaine britannique, qui a également les nationalités américaine et française, a recruté et préparé des filles mineures pour que son compagnon de longue date Epstein en abuse.

Larry Visoski a été le pilote d'Epstein pendant plus de 25 ans. Il est le premier témoin du procès pour trafic sexuel de Mme Maxwell. Et ce pilote s'est souvenu avoir transporté des personnalités comme le prince Andrew, Bill Clinton, Donald Trump et l'acteur Kevin Spacey.

Mme Maxwell est dans une prison américaine depuis son arrestation l'année dernière et risque jusqu'à 80 ans de prison si elle est reconnue coupable.