Procès : Amber Heard demande à Johnny Depp de la laisser tranquille

Johnny Depp et Amber Heard

« Je dois revivre chaque jour, encore et encore, les choses les plus intimes, embarrassantes, profondément humiliantes et personnelles que j’ai vécues »

Lundi, l’actrice américaine Amber Heard (36 ans) a fini de témoigner devant le tribunal. A cette occasion elle a supplié Johnny Depp (58 ans) de la « laisser tranquille », dénonçant la « torture » de devoir revivre les violences conjugales qu’elle l’accuse de lui avoir fait subir, lors du procès en diffamation intenté par son ex-mari qui se déroule acutuellement près de Washington souligne Le Parisien.

« C’est de la torture, c’est une énorme souffrance émotionnelle », a-t-elle affirmé. « Je veux passer à autre chose de ma vie, mais en faisant ce genre de choses il ne me laisse pas » a ajouté l'actrice âgée de 36 ans.

20 Minutes évoque le contre-interrogatoire mené par l'avocate de Johnny Depp qui a contesté le fait que son client ait frappé la jeune femme. L'avocate a estimé que l'on ne voyait pas de marques sur son visage sur les photos censées prouver les violences qu'elle a subies. Amber a répondu qu'elle cachait les marques avec du maquillage.