« Présidents » : Grégory Gadebois et Jean Dujardin incarnent François Hollande et Nicolas Sarkozy dans le nouveau film d'Anne Fontaine

L'acteur Jean Dujardin lors de la 72e édition du Festival de Cannes, le 18 mai 2019.

La bande-annonce de « Présidents », la nouvelle comédie d'Anne Fontaine, avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois dans la peau, respectivement, de Nicolas Sarkozy et François Hollande a été dévoilée. « Présidents » est une comédie qui promet de surprendre les spectateurs. Le film navigue entre faits réels très romancés et dystopie drôle et fantaisiste.

Le pitch du film est le suivant : Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie.

Si l’accroche du long-métrage indique « Toute ressemblance avec des personnes existantes… n’est purement pas fortuite », le film n’est pas un biopic mais plutôt une parodie.

Le casting de ce nouveau film d’Anne Fontaine réunit donc Jean Dujardin (en Nicolas Sarkozy) et Grégory Gadebois (qui incarne François Hollande), Doria Tillier, Pascale Arbillot, Jean-Charles Clichet ou bien encore Pierre Lottin.

Les citoyens, les téléspectateurs pourront donc découvrir « Présidents », le 30 juin prochain, dans les salles de cinéma.