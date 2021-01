Pourquoi le roller fait son grand retour

Fédération Française Roller & Skateboard

Les gens se tournent vers des passe-temps traditionnels à cause du confinement

Le roller fait son grand retour remarque la BBC. Les gens reviennent aux passe-temps traditionnels en période de confinement. Le patinage à roulettes est l'un des plus populaires, au point qu'il y a maintenant une pénurie mondiale de patins en raison de cette popularité.

Même succès en France l'été dernier où les ventes ont ainsi augmenté de 250% en France par rapport à l’an dernier, selon les professionnels du secteur. Moins encombrant qu’un vélo ou qu’une trottinette électrique, le patin semble avoir le vent en poupe, autant pour les balades que pour se rendre au travail.

:"A la même époque, la Fédération française de Roller et de Skateboard constatait : "Chez Rollerblade, par exemple, Sami Raimann, International Marketing Manager, constate un boom des ventes de 600% dans de nombreux pays (Etats-Unis, Canada, Pays-bas, etc.) menant même à une rupture du stock international. Même constat chez Powerslide où Mattias Knoll, PDG, indique que les chiffres ont commencé à augmenter fin mars pour atteindre deux fois plus de ventes qu’à pareille époque un peu partout dans le monde."