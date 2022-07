Banque Fédérale New York

Depuis des décennies, certaines entreprises américaines accordent aux travailleurs leur vendredi après-midi de congé pendant l'été. Mais quels travailleurs ont ce luxe, et devient-il plus courant ? écrit la BBC.

Alors que la plupart des travailleurs doivent répondre aux e-mails et passer les appels Zoom jusqu'à 17 heures à la fin de la semaine de travail, un petit groupe a la liberté de prendre une longueur d'avance sur les plans du week-end . C'est grâce aux «Summer Fridays», un avantage que certaines entreprises américaines offrent aux employés qui leur permet de partir tôt ou de prendre un jour de congé tous les vendredis pendant les mois de juin, juillet et août.

C'est un grand avantage, dit Vicki Salemi, conseillère sur le site de recherche d'emploi Monster.com, qui a fait l'expérience des vendredis d'été pour la première fois lorsqu'elle a accepté un emploi qui offrait cette possibilité à New York. "Je me souviens que c'était génial, car tous les vendredis après-midi, j'allais au Metropolitan museum à New-York".

Le but est d'améliorer le moral des employés. De plus beaucoup d'entreprises sont en vacances l'été, il y a donc moins de travail.

La première mention des vendredis d'été apparaît dans le New York Times en 1988 , dans un article mettant en lumière l'avantage dans le secteur de l'édition de la ville de New York : « Du côté de la direction, les heures d'été sont acceptables parce qu'elles sont d'une durée limitée et - contrairement à une augmentation de salaire ou une couverture médicale améliorée - ils ne deviennent pas un élément permanent de l'ensemble des avantages salariaux. »

Cette possibilité est apparue ensuite en dehors de secteurs tels que la finance, la technologie et les médias à New York. Certaines données suggèrent qu'environ 10 % des entreprises américaines offraient cet avantage en 2015. En 2017, 42 % des entreprises américaines du classement Fortune 1000 interrogées par le cabinet d'études CEB (devenu aujourd'hui Gartner) acceptaient les vendredis d'été.