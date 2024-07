Pour les vacances d’été 2024, 76% des Français préfèrent la voiture plutôt que le train ou l’avion

Les Français préfèrent largement utiliser leur voiture plutôt que de prendre le train ou l’avion pour leurs vacances d’été.

Prix plus attractif, possibilité d’emporter plus de bagages, facilité de déplacement … Les Français préfèrent largement utiliser leur voiture plutôt que de prendre le train ou l’avion pour leurs vacances d’été.

L’été 2024 ne fera pas exception. Selon un sondage réalisé par l’Ifop pour la société Roole et publié mercredi 26 juin, pour leurs vacances, les Français préfèrent toujours la voiture plutôt que le train et l’avion. L’enquête a été menée en ligne au début du mois de juin auprès d’un échantillon de 2 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

D’après le sondage Ifop, quelque 76 % des Français qui ont la chance de partir en vacances cet été prendront leur voiture, soit huit Français sur dix. Les vacanciers qui partent en voiture la prennent d’abord pour être en mesure de visiter les environs de leur lieu de vacances. 60 % d’entre eux, notamment les plus âgés, apprécient de pouvoir transporter plus facilement davantage de bagages. Et pour les 38 % restant, c’est une question d’économies, car ils estiment que la voiture leur coûte moins cher que le train ou l’avion.

Pour faire des économies au volant, les Français comptent d’abord éviter les sandwiches des stations-service en préparant des pique-niques, ou pratiquer l’écoconduite, mais aussi prendre la nationale plutôt que de coûteuses autoroutes. En moyenne, la moitié des automobilistes compte faire entre 500 et 1 000 kilomètres pour son trajet aller et prévoit environ 300 euros de budget voiture pour les vacances. Du côté de ceux qui ne prennent pas la voiture, les personnes sondées évoquent d’abord la fatigue et le stress liés au trajet, puis les différents coûts engendrés.