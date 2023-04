Après le message assassin de Blanche Gardin qui expliquait son refus de participer à l’émission d’Amazon Prime, « LOL », la pilule ne passe pas pour Amazon. L’humoriste accusait le géant du commerce en ligne de « ne (pas payer) ses impôts en France », de surpolluer ou encore d'utiliser « la main-d'œuvre des camps de concentration ouïghours ».

« La déclaration de Madame Blanche Gardin publiée sur les réseaux sociaux contient des commentaires faux et inexacts à propos d’Amazon », assure notamment la plateforme dans un communiqué. « Depuis plus de deux décennies, nous nous efforçons de gagner la confiance de nos clients en France en contribuant au dynamisme des territoires, en offrant un service d’excellente qualité, une offre large de produits et des prix bas, et ce malgré l’augmentation du coût de la vie », continue-t-il. « Nous avons pris un engagement ambitieux dans le cadre de la lutte contre le changement climatique avec The Climate Pledge, pour atteindre la neutralité carbone dès 2040 », poursuit-elle.

« Nous soutenons en France la croissance de plus de 13 000 petites et moyennes entreprises françaises qui vendent sur Amazon et ont créé plus de 35 000 emplois. Nous payons notre juste part d’impôts, qui s’est élevée à 1 milliard d’euros en 2021, et nous offrons à nos plus de 20 000 salariés en France un environnement de travail sûr et moderne, avec des salaires compétitifs et d’excellents avantages sociaux ». Si l’entreprise apporte une réponse au débat lancé par Blanche Gardin, elle n’évoque pas la question du cachet des participants ou de l’exploitation des ouïghours.

« Chacun est le bienvenu pour visiter l’un de nos sites logistiques » insiste en conclusion le message d’Amazon. Faut-il s’attendre à une réponse de l’humoriste ?