Pierre Arditi donne des nouvelles rassurantes après son malaise sur scène dans la pièce avec Muriel Robin

Pierre Arditi s'est confié sur son état de santé après son malaise sur scène.

L’acteur Pierre Arditi a été victime d’un malaise mercredi soir pendant la représentation de la pièce Lapin, qu'il joue au théâtre Edouard VII à Paris avec Muriel Robin. Alors que de nombreux médias évoquaient une suspicion d’AVC dans la soirée de mercredi, l’acteur a tenu à rassurer son public et ses fans. Pierre Arditi a accordé un entretien à BFMTV ce jeudi.

"J'ai eu un malaise vagal en scène et une hypoglycémie, donc évidemment j'ai perdu le fil... Mais il n'y a pas d'AVC, pas de chose comme ça. Ça fout la trouille quand même, parce que ce n'est quand même pas rien. Mais ça va, c'est fini. Je vais me reposer cinq jours et je recommence à jouer mercredi. C'est la fatigue aussi... Et puis je ne suis plus un perdreau de l'année non plus. A un moment donné, malheureusement, l'âge entre en ligne de compte".

Pierre Arditi s’est confié avec humour sur sa volonté de retourner sur scène :

"Ca n'existe pas, la retraite chez les acteurs. La retraite chez les acteurs, c'est la mort. Je ne suis pas mort, je vais continuer encore un peu. J'ai reçu 200 coups de téléphone, c'est à la fois angoissant, mais très agréable, de voir que les gens m'aiment bien comme ça".

Pierre Arditi a été victime d'un malaise, 20 minutes après le début de la pièce. Muriel Robin a interrompu le spectacle. Pierre Arditi a été emmené à l’hôpital Lariboisière dans le 10e arrondissement. Il est depuis rentré chez lui.