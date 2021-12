Paris Hilton ouvre son univers virtuel dans le jeu vidéo « Roblox »

Paris Hilton

© Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Vendredi soir, Paris Hilton, qui office parfois en tant que DJ dans des soirées, va organiser un concert pour fêter le réveillon au sein de « Roblox », un jeu vidéo très populaire soulignent Les Echos.

Les joueurs peuvent découvrir librement des univers virtuels créés par d'autres « gamers » via leur avatar -, dans Roblox qui vaut plus de 56 milliards de dollars en Bourse et attire près de 50 millions d'utilisateurs actifs tous les jours.

Au-delà de son « set » prévu vendredi soir, Paris Hilton prévoit d'organiser des concerts avec d'autres musiciens. Le joueur spectateur aura aussi la possibilité de visiter la réplique virtuelle de la villa de Beverly Hills appartenant à l'influenceuse, de même que le mini-manoir de ses chiens.

Les joueurs pourront notamment y acquérir des habits pour vêtir leur avatar ou pour visiter « Paris World » avec un jet-ski ou une voiture de luxe.