Oscars 2021 : retrouvez le palmarès en intégralité

Peter Spears, Frances McDormand, Chloé Zhao, Mollye Asher et Dan Janvey ont remporté l'Oscar du meilleur film pour "Nomadland". Ils posent dans la salle de presse aux Oscars le dimanche 25 avril 2021 à Los Angeles.

Alors que la campagne de vaccination a fortement accéléré aux Etats-Unis ces derniers mois, le monde du septième art et les célébrités hollywoodiennes étaient à l’honneur dans la cadre de la 93e cérémonie des Oscars dans la soirée de dimanche. L'Académie des Oscars a remis ses prestigieuses récompenses depuis la ville de Los Angeles.

Cette cérémonie s'est déroulée dans des conditions uniques afin de respecter le protocole sanitaire et la distanciation sociale face à la pandémie de Covid-19.

Brad Pitt, Harrison Ford, Laura Dern et Joaquin Phoenix faisaient partie des célébrités venues remettre les prix lors de cette grand-messe du cinéma hollywoodien.

« Nomadland » a donc remporté l’Oscar du meilleur film. Sa réalisatrice, Chloé Zhao, a triomphé également avec l’Oscar de la meilleure réalisation (ce qui en fait la deuxième femme seulement à remporter cet Oscar, après Kathryn Bigelow, pour Démineurs en 2010).

« Nomadland » retrace le road-trip d’une sexagénaire, victime de la récession, qui décide de tout quitter et qui entame un voyage au volant de sa camionnette. Frances McDormand, rôle principal de « Nomadland », a été sacrée meilleure actrice.

Anthony Hopkins a été couronné également avec l’Oscar du meilleur acteur pour « The Father » de Florian Zeller.

Retrouvez le palmarès complet de l’édition 2021 de la cérémonie des Oscars :

MEILLEUR FILM : « Nomadland » de Chloé Zhao

MEILLEURE RÉALISATION : Chloé Zhao (« Nomadland »)

MEILLEURE ACTRICE : Frances McDormand (« Nomadland »)

MEILLEUR ACTEUR : Anthony Hopkins (« The Father »)

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE : Yuh-Jung Youn (« Minari »)

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE : Daniel Kaluuya (« Judas and the Black Messiah »)

MEILLEUR FILM INTERNATIONAL : « Drunk » de Thomas Vinterberg

MEILLEUR FILM D'ANIMATION : « Soul »

MEILLEUR SCÉNARIO ADAPTÉ : Christopher Hampton et Florian Zeller (« The Father »)

MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL : Emerald Fennell (« Promising Young Woman »)

MEILLEURS MAQUILLAGES ET COIFFURES : « Le Blues de Ma Rainey »

MEILLEURS COSTUMES : « Le Blues de Ma Rainey »

MEILLEUR SON : Nicolas Becker et son équipe (« Sound of Metal »)

MEILLEUR COURT-MÉTRAGE DE FICTION : « Two Distant Strangers »

MEILLEUR COURT-MÉTRAGE D'ANIMATION : « If Anything Happens I Love You »

MEILLEUR COURT-MÉTRAGE DOCUMENTAIRE : « Colette »

MEILLEURS EFFETS VISUELS : « Tenet »

MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE : « Soul »

MEILLEURE CHANSON ORIGINALE : « Fight for you » (« Judas And The Black Messiah »)

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE : Erik Messerschmidt (« Mank »)

MEILLEUR MONTAGE : Mikkel E.G. Nielsen (« Sound of Metal »)

MEILLEURS DÉCORS : Donald Graham Burt et Jan Pascale (« Mank »)

MEILLEUR DOCUMENTAIRE : « La sagesse de la pieuvre »