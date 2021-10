OM-PSG : le président du club marseillais, Pablo Longoria, appelle les supporters au calme avant le classico de dimanche

L'attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar, se dispute avec le milieu de terrain de Marseille, Dimitri Payet, lors d'un match de football, le 13 septembre 2020. .

A deux jours du choc entre Marseille et Paris en Ligue 1, le président de l’OM, Pablo Longoria, s'est adressé aux fans dans une lettre publiée sur le site officiel du club, vendredi, afin que la rencontre de dimanche se déroule dans le calme.

Après un début de saison marqué par de nombreux incidents en tribunes et alors que le classico entre l'OM et le PSG va se dérouler dimanche soir, le président du club marseillais, Pablo Longoria, a lancé, ce vendredi 22 octobre, un appel au calme afin que le « classique » reste « un instant de football ».

Pablo Longoria s’est adressé aux supporters dans une lettre ouverte :

« Ce dimanche, nous allons encore vivre un très grand moment d'émotion et j'espère aussi un grand moment de football. Malheureusement, ce début de saison a aussi été marqué par des incidents qui ternissent l'image du football un peu partout en France. (…) Je veux tout faire pour que cet instant reste un instant de football et rien qu'un instant de football. Tout le monde nous a prévenus. S'il devait arriver le moindre incident, nous pourrions être très sévèrement sanctionnés (…) Ce match est donc l'occasion de montrer au monde entier à quel point notre stade est beau, à quel point vos tifos et vos chants peuvent sublimer ces instants ».

Depuis des incidents en tribunes lors du match Angers-Marseille le 22 septembre dernier, l'Olympique de Marseille est sous la menace d'un retrait d'un point au classement en cas de récidive.

Ce dimanche, les joueurs de l’OM vont affronter le rival historique, le Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Plus de 65.000 spectateurs sont attendus au Stade Vélodrome à Marseille, selon le club.

Habituellement diffusé sur Canal +, ce classico entre l'OM et le PSG sera retransmis sur Amazon Prime dimanche soir. La rencontre va être suivie à travers le monde entier au regard de la présence de nombreuses stars sur la pelouse, dont Lionel Messi.