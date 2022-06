Mort de l'acteur Jean-Louis Trintignant (91 ans)

Festival de Cannes Palais des Festivals

Jean-Louis Trintignant, "Figure majeure et farouche du cinéma, l’acteur aux 120 films, révélé aux côtés de Bardot dans «Et Dieu... créa la femme», a promené son élégance chez Lelouch, Bertolucci, Chéreau ou Haneke. Obsédé par l’idée du suicide et marqué par les tragédies intimes, il est mort ce 17 juin à 91 ans" écrit Libération.

"Il disait que depuis la mort de sa fille Marie sous les coups de Bertrand Cantat, en juillet 2003, il allait de plus en plus mal. Il le disait d’une voix douce, avec l’élégance et la distance qui étaient sa marque quand il constatait des horreurs, et remplissait d’effroi et séduisait tout autant, eau calme qui dissimulait à la fois le désespoir et une gigantesque colère." ajoute Libération.

"On l’a longtemps vu comme un Paul Newman français. Son sourire mi-charmeur mi-carnassier évoque plutôt Jack Nicholson. Ce « faux fou qui se force » recèle des ténèbres dostoïevskiennes, une violence retenue, une électricité parfois inquiétante dans le regard, une sourde attirance pour l’austérité en même temps que pour le péché" écrit Le Monde.

En 1966, il tourne dans le chef-d'œuvre de Claude Lelouch "Un homme et une femme" aux côtés d'Anouk Aimée. Filmé avec peu de moyens, le long-métrage recevra la palme d'or à Cannes rappelle Le Figaro.