Mort de l'acteur Christopher Plummer à l'âge de 91 ans

Christopher Plummer

Christopher Plummer est décédé à l'âge de 91 ans, selon son agent Lou Pitt, cité par les médias américains. Il a également transmis une déclaration à l’AFP :

« Chris était un homme extraordinaire qui aimait et respectait profondément son métier. C'était un trésor national qui tenait beaucoup à ses racines canadiennes ».

Christopher Plummer s'est éteint à son domicile dans le Connecticut, aux côtés de son épouse Elaine Taylor, avec laquelle il était marié depuis 53 ans.

L'acteur comptait 75 ans de carrière. Il a fait ses premiers pas au cinéma en 1958 dans « La Forêt interdite » de Nicholas Ray et dans « Stage Struck » de Sidney Lumet. En 1964, il incarne Commode dans « La Chute de l'empire romain » d'Anthony Mann, avant d'être le Capitaine von Trapp de « La Melodie du bonheur » de Robert Wise, un an plus tard. L'acteur a ensuite collaboré avec les plus grands metteurs en scène et nombre des longs métrages dans lesquels il s'illustre sont devenus des classiques du septième art. Il a décroché son premier Oscar, en 2012 à l’âge de 82 ans, pour un second rôle aux côtés d'Ewan McGregor et de Mélanie Laurent dans « Beginners ».

L'acteur avait été également sélectionné aux Oscars pour « Tout l'argent du monde » de Ridley Scott. Dans ce film, il avait remplacé au pied levé Kevin Spacey.

Christopher Plummer a joué dans plus d'une centaine de films tout au long de sa carrière dont « L'armée des 12 singes » de Terry Gilliam ou bien encore « Malcom X » de Spike Lee.