Michel Drucker hospitalisé pour des examens, « Vivement dimanche » bascule en rediffusion

Michel Drucker contraint de s’absenter quelques semaines. Selon des informations du Parisien, la star de France Télévisions est actuellement hospitalisée en Île-de-France pour une batterie de tests médicaux. Un séjour en lien avec sa lourde opération du cœur de 2020, qui devrait se terminer à la fin de la semaine. « On a convenu avec Michel qu’il prenne le temps de se reposer après ses examens. J’échange avec lui tous les jours et il va très bien », rassure Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes du groupe audiovisuel public.