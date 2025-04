IA EN ERASMUS

Meta muscle son IA avec les couleurs locales de l’Europe

Meta veut rendre son intelligence artificielle plus sensible aux spécificités culturelles européennes. Pour y parvenir, le géant américain utilisera les données publiques de ses utilisateurs pour entraîner ses modèles à reconnaître expressions locales, dialectes, humour régional et références bien de chez nous. Une manière de créer une IA qui capte enfin la différence entre un “biloute” et un “kikoo”.