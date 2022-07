Meilleurs restaurants du monde : trois Français entrent officiellement dans le prestigieux classement

Les établissement des Français Emmanuel Renaut, Alexandre Mazzia et Bruno Verjus y font leur entrée.

La liste des 100 meilleurs restaurants du monde vient d'être partiellement dévoilée. Les établissement des Français Emmanuel Renaut, Alexandre Mazzia et Bruno Verjus y font leur entrée.

Trois adresses françaises rejoignent cette année la prestigieuse liste des "Meilleurs restaurants du monde", les "World's 50 best restaurants", qui sont en réalité 100. Les restaurants qui figurent de la 51e à la 100e place ont été dévoilés mardi.

"Table", établissement parisien de Bruno Verjus fait son entrée à la 77e place. C'est la première fois que le restaurant aux deux étoiles au Michelin apparaît dans le classement britannique. Bruno Verjus, ancien médecin, a également été chef d'entreprise avant d'ouvrir son restaurant en 2013, en "chef autodidacte".

L'établissement marseillais "AM par Alexandre Mazzia", triplement étoilé, entre à la 80e place du classement britannique, un mois après avoir été désigné par le guide comme "One to watch" ("chef à suivre").

Le triplement étoilé "Flocon de Sel", à Megève, dirigé par le chef, Meilleur ouvrier de France, Emmanuel Renaut, se hisse à la 99e place du classement.

Ces trois restaurants rejoignent dans le classement des "50 best", d'autres Français qui y figuraient déjà, comme "La Grenouillère" d'Alexandre Gauthier à La Madelaine–sous–Montreuil dans le Pas-de-Calais et "Alléno Paris au Pavillon Ledoyen", dirigé par le chef Yannick Alléno. Ce dernier est passé de la 41e place à la 58e.

La première partie du classement, où figuraient l'année dernière l'Arpège et Septime, sera dévoilée le 18 juillet prochain.