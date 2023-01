Madonna

L'icône de la musique, Madonna, 64 ans, devrait annoncer les dates d'une série de spectacles commençant à la fin de l'année, pour célébrer le quarantième anniversaire de la sortie de son premier album en 1983 selon le Daily Mail.

Elle devrait annoncer des dates dans quelques semaines, plusieurs spectacles seraient déjà prévus à l'O2 Arena de Londres.

Sa dernière tournée en 2019 et 2020 s'était déroulée dans des petites salles, mais cette fois elle voit grand

"Elle veut capitaliser sur des morceaux comme Frozen et Material Girl qui sortent sur TikTok, et présenter son catalogue à une toute nouvelle génération." selon le journal The Sun.