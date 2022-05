Madonna

Sur son compte Instagram, mercredi 11 mai, Madonna, la chanteuse de 63 ans a révélé à ses fans qu’elle sortait sa toute première collection de NFT, ou jetons non-fongibles en français. D'autres artistes l'ont fait avant elle, mais comme d'habitude Madonna se fait remarquer à cette occasion.

En association avec le crypto-artiste Beeple, elle a créé des vidéos animées dans lesquelles elle apparaît, sous forme d’avatar, totalement nue et donnant naissance à des papillons, des insectes et des arbres, selon le New York Post cité par Gala.

Baptisée "Mother of Creation", cette collection de NFT comprend également... un modèle 3D du vagin de Madonna, précise l'hebdo.

La série a été mise aux enchères au profit de plusieurs associations caritatives dont Voices for Children. Mais si elles ont été créées pour la bonne cause, ces images, évidemment réservées à un public averti, n’ont pas manqué de choquer des internautes.

Sur les réseaux sociaux, les animations de la reine de la pop ont donné lieu à de très nombreux commentaires depuis leur mise en ligne. Du dégoût, de la surprise, des moqueries voire de l'incompréhension, les fans ont fait part de leur réaction sans vergogne.