Ligue des champions : la finale de la compétition n’aura pas lieu à Saint-Pétersbourg avec le conflit entre la Russie et l’Ukraine

Le trophée de l'UEFA de la Ligue des champions avant le tirage au sort du tournoi européen de football 2021/2022 à Istanbul, le 26 août 2021.

La finale de la Ligue des champions était initialement prévue le 28 mai prochain à Saint-Pétersbourg. Au regard de la situation en Russie et en Ukraine, l’UEFA va délocaliser la rencontre.

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine va impacter la finale de la compétition de football en Europe, la Ligue des champions. La rencontre était programmée initialement le 28 mai prochain, à Saint-Pétersbourg, en Russie. L’UEFA va trouver une nouvelle ville hôte au regard de la guerre entre Moscou et Kiev. Selon l'agence de presse américaine AP et le Times, l'UEFA a décidé de délocaliser la finale 2022 de la Ligue des champions en raison de la guerre en Ukraine.

La saison dernière, la finale de la Ligue des champions avait déjà dû être délocalisée. Initialement prévue à Istanbul, elle avait finalement eu lieu à Porto au Portugal, à cause des contraintes sanitaires en Turquie.

La situation géopolitique entre l’Ukraine et la Russie a donc fait évoluer l’organisation de la compétition européenne. La finale va donc se jouer dans un autre pays que la Russie.

L’UEFA avait déjà pris des mesures afin d’éviter que des clubs russes et ukrainien ne s’affrontent dans ces compétitions.

Selon les médias britanniques, l’Angleterre pourrait être désignée pour la finale de la Ligue des champions.

La finale de l'édition 2021-2022 de la Ligue des champions n'aura donc pas lieu à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, en Russie, le 28 mai.

La décision a été prise en urgence ce jeudi par l'UEFA en réaction à l'offensive de l'armée russe en Ukraine, selon une information rapportée par l'agence Associated Press et également par le Times.

L'annonce officielle devrait être faite vendredi, à l'issue de la réunion extraordinaire organisée par l'instance dirigeante du football européen. Aucune information n'a filtré sur le stade qui sera choisi pour accueillir le match.

La guerre en Ukraine pourrait perturber d'autres rencontres de football. L'équipe nationale russe doit accueillir la Pologne, le 24 mars, en demi-finale des barrages des éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022. La fédération suédoise, dont l'équipe dispute l'autre demi-finale, a d'ores et déjà fait savoir qu'il était « presque impensable » de jouer une finale en Russie dans ce contexte.

La situation pourrait aussi devenir complexe pour le Zénith Saint-Pétersbourg, en cas de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le club russe doit d'abord éliminer le Betis Séville, ce jeudi soir.