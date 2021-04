Un évêque suédois enterré en 1679

Les corps sont restés en bon état à cause de l'air froid et sec de la crypte de la cathédrale de Lund, en Suède

L'évêque Peder Winstrup était un éminent membre de l'église luthérienne qui a été enterré en 1679 dans une crypte de la cathédrale de Lund, en Suède. Son corps été retrouvé, en parfait état avec ses vêtements comme momifié à cause de l'air froid et sec de la crypte de la cathédrale selon l'université de Lund.

Entre ses mollets les chercheurs ont découvert, enveloppé dans du tissu le foetus d'un enfant mort-né. Il n'était pas rare que de petits enfants soient placés dans des cercueils avec des adultes. Le fœtus a peut-être été placé dans le cercueil après les funérailles,

L'analyse ADN révèle que ce fœtus est probablement l'enfant mort-né du fils de l'évêque, ce qui en fait son petit-fils.

«L'archéogénétique peut contribuer à la compréhension des relations de parenté entre les individus enterrés, et dans ce cas plus spécifiquement entre Winstrup et le fœtus», explique Maja Krzewinska du Center for Paleogenetics de l'Université de Stockholm, qui a participé à l'analyse.