Brillante trouvaille

Les membres de l'académie des Oscars devront regarder les films avant de voter

Confronté à des contestations de plus en plus virulentes des choix de ses votants, l'Académie des Oscars a annoncé avoir modifié le règlement imposé à ses membres et désormais obliger ceux-ci à regarder tous les films nommés dans une catégorie s'ils souhaitent voter dans celle-ci.