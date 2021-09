Château de Versailles

La semaine dernière, les jardiniers du château de Versailles (Yvelines) ont dû sortir la souffleuse à feuilles pour dégager les allées du parc. Plutôt rare à cette époque de l’année mais pas de quoi étonner le jardinier en chef Alain Baraton, explique Le Parisien.

« Cette perte prématurée de feuillage est liée au manque d’eau que nous subissons depuis un certain temps et à l’élévation des températures, explique le spécialiste. Pour limiter leurs besoins en eau, les arbres se libèrent d’une partie de leur feuillage car plus ils sont couverts de feuilles, plus ils ont soif. »

« L’an dernier, on observait déjà des chutes de feuilles en plein cœur du mois d’août », rappelle Marc-André Selosse, professeur au Muséum d’histoire naturelle.