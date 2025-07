Mauvaises habitudes

Parlement européen : le RN se prend à nouveau les pieds dans le tapis administratif… à 4,3 millions d’euros

Selon le journal Le Monde et plusieurs médias allemands, le RN et ses alliés sont suspectés d'avoir "indûment dépensé" plus de 4,3 millions d'euros entre 2019 et 2024, d’après un rapport de la direction des affaires financières du Parlement européen.