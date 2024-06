Le Prince William et ses enfants, George et Charlotte, en train de prendre un selfie avec la chanteuse américaine Taylor Swift.

Vendredi soir, le prince de Galles a fêté ses 42 ans au concert de Taylor Swift au stade de Wembley, accompagné de ses deux enfants ainés George et Charlotte. Ensemble, ils ont même pris un selfie en coulisses en compagnie de la star et de son compagnon Travis Kelce.

Ce vendredi 21 juin, le prince de Galles a fêté ses quarante-deux ans au Eras Tour de Taylor Swift à Londres. La star américaine donnait le premier de ses huit concerts au stade de Wembley, devant une foule de plus de 88 000 personnes.

Pour le plus grand plaisir des fans, l’héritier du trône britannique a en effet été aperçu en loge privée, face à la scène, en train de danser sur Shake it off , tel un fan, sans se soucier des regards autour. Il était accompagné de ses deux enfants aînés, George (9 ans) et Charlotte ( 10 ans).

Ce soir-là, les membres de la famille royale n’étaient pas les seules célébrités à être venues voir Taylor Swift. La mannequin Cara Delevingne et l’actrice de Bridgerton Nicola Coughlan ont, de leur côté, passé le concert dans la tente VIP. Celle-ci était d’ailleurs bien remplie puisque le compagnon de Taylor Swift et footballeur américain, Travis Kelce, avait aussi fait le déplacement avec sa famille. Lors du troisième concert londonien, qui a eu lieu dimanche soir, Travis Kelce a même fait une apparition sur scène, ce qui a particulièrement ravi les fans de la chanteuse.

De son côté, le prince de Galles et ses enfants ont pu rencontrer Taylor Swift en coulisses. Sur Instagram, la popstar a partagé un selfie avec William, George et Charlotte de Galles, et Travis Kelce. Elle a écrit : « Joyeux anniversaire, mate ! Les concerts de Londres commencent splendidement bien », montrant qu’elle maîtrise les expressions britanniques.

Le compte officiel de William et Kate a également partagé une photo de ce moment privilégié, remerciant Taylor Swift pour « une super soirée ».

Ce n’est pas la première fois que le prince de Galles rencontre la pop star américaine, puisqu’en 2013, il s’était déjà retrouvé assis à ses côtés lors d’un événement caritatif organisé à Londres. À la suite d’une performance musicale de Jon Bon Jovi, Taylor Swift avait même spontanément invité le prince à chanter avec elle.

« Aujourd’hui encore, je ne sais pas ce qui m’a pris […] Mais franchement, si Taylor Swift vous regarde dans les yeux, vous touche le bras et vous dit “Viens avec moi”, je me suis levé comme un chiot et j’ai dit “Oui, d’accord, c’est une bonne idée” », avait raconté William en 2021 dans le podcast d’Apple Fitness, Time to Walk. Une décennie après leur karaoké improvisé, l’effet Taylor Swift a toujours l’air de fonctionner sur le prince. On peut l’admettre : le prince William est une swiftie !