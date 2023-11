Le mal de tête dû au vin rouge expliqué … et ce n’est pas une question de quantité

Une équipe de chercheurs de l’équipe de l'Université de Californie affirme que les maux de tête consécutifs à un verre de vin rouge sont dûs à un composé appelé quercétine.

Plus les raisins rouges sont exposés au soleil, plus ils produisent plus de quercétine. « Les cépages bon marché sont cultivés sur des vignes avec une très grande canopée et beaucoup de feuilles, donc ils ne reçoivent pas autant de soleil », affirme le professeur Andrew Waterhouse à BBC News.« Alors que les raisins de haute qualité proviennent de cultures plus petites avec moins de feuilles ».

La quercétine ne devient problématique que lorsqu'elle est mélangée à de l'alcool, selon les chercheurs, qui ont publié leurs résultats dans la revue Scientific Reports. En effet, la quercétine est également présente dans de nombreux autres fruits et légumeset ne semble pas provoquer de maux de tête à elle seule.

Le professeur Roger Corder, expert en thérapeutique expérimentale à l'Université Queen Mary de Londres, qui a étudié les éventuels bienfaits du vin pour la santé, soupçonne que d’autres ingrédients pourraient déclencheur des maux de tête : c’est le cas des pectinases, des anthocyanes, ou du dicarbonate de diméthyle, parfois utilisé comme conservateur.