Le dernier livre d'Eric Zemmour s'est vendu à 131.000 exemplaires en douze jours

Un homme tient le nouveau livre d'Eric Zemmour, « La France n'a pas dit son dernier mot », à Toulon, le 17 Septembre, 2021.

Après avoir quitté l'émission Face à l'info sur CNews, Eric Zemmour multiplie les interviews et les signatures dans le cadre de la promotion de son dernier livre, "La France n'a pas dit son dernier mot". Chaque jour, Eric Zemmour vend en moyenne 10.000 exemplaires de son livre. Selon des informations de la rédaction de Valeurs Actuelles , cet ouvrage s'est déjà écoulé à 131.000 exemplaires en l'espace de douze jours

L’essayiste poursuit son tour de France visant à promouvoir son livre. Eric Zemmour s’est notamment rendu à Toulon et Nice.

Plus de 400.000 exemplaires de son livre ont été imprimés, deux semaines après le lancement de l’essai. 300.000 exemplaires sont d’ores et déjà sortis des dépôts et ont été acheminés dans les différents point de vente, selon Valeurs Actuelles.

A l'heure de la publication de l'article sur Valeurs Actuelles, « entre 140 000 et 150 000 livres ont été déjà vendus », a précisé un collaborateur des éditions Rubempré auprès de VA.