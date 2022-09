Le changement climatique risque de modifier le goût du vin

Raisins

Peu de temps après l'incendie dévastateur de Glass Fire dans la vallée de Napa en Californie en septembre 2020, la boîte de réception de la chimiste du vin Anita Oberholster débordait de centaines de courriels de viticulteurs paniqués. Ils voulaient savoir s'ils pouvaient récolter leurs raisins sans effet redouté sur leur vin : l'odieux goût de cendrier connu sous le nom de goût de fumée souligne la BBC.

Les vignerons ne sont pas étrangers aux vicissitudes provoquées par le changement climatique . Les températures plus chaudes ont été une aubaine pour certains dans les régions plus fraîches qui se réjouissent de baies plus mûres – mais dévastatrices pour d'autres. Des vagues de chaleur torrides , des incendies de forêt et d'autres calamités liées au climat ont ruiné les récoltes en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et ailleurs.

Et comme 2020 l'a montré, le changement climatique peut faire des ravages sur les raisins sans les détruire directement. Les incendies de forêt et les températures plus chaudes peuvent transformer la saveur du vin, dont la qualité et l'identité même dépendent de la chimie délicate des raisins et des conditions dans lesquelles ils sont cultivés. Ces facteurs peuvent même gâcher complètement des millésimes.

Le plus grand défi que le changement climatique apporte à la vinification est l'imprévisibilité, dit MacNeil. Auparavant, les producteurs savaient quelles variétés cultiver, comment les cultiver, quand récolter les baies et comment les faire fermenter pour produire un vin de qualité constante. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce souci incite les chercheurs et les viticulteurs à trouver des moyens de préserver les cépages bien-aimés et leurs qualités uniques dans les conditions changeantes et capricieuses du réchauffement climatique d'aujourd'hui.