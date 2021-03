La sélection des chênes qui seront utilisés pour reconstruire la charpente et la flêche de Notre-Dame a commencé

Notre-Dame de Paris

Il faudra plus de 1.000 arbres venus de toute la France pour soutenir le toit de la cathédrale

En compagnie de plusieurs ministres dont la ministre de la Culture, les architectes en chef des monuments historiques Philippe Villeneuve et Rémi Fromont ont sélectionné les premiers chênes qui serviront à reconstruire la flèche et la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les arbres en question proviennent de la forêt de Bercé, dans la Sarthe inidque BatiActu.

Quelque 1000 chênes dans plus de 200 forêts françaises, privées et publiques, ont été choisis pour construire la charpente du transept et de la flèche de la cathédrale précise l'agence AP.

BatiActu ajoute que les arbres vont être récoltés d'ici la fin mars, avant leur montée en sève, avant d'être débardés (c'est-à-dire transportés hors du lieu de coupe) et sciés. Puis ils seront entreposés pendant 12 à 18 mois afin qu'ils atteignent un taux d'humidité inférieur à 30%, condition indispensable avant leur mise à disposition des charpentiers pour éviter tout risque de déformation postérieure