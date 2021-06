La plateforme Netflix va bientôt produire une série française sur la vie de Bernard Tapie avec Laurent Lafitte

L'acteur français Laurent Lafitte pose lors d'un photocall lors du 40e Festival du film américain de Deauville, le 13 septembre 2014.

Laurent Lafitte va incarner Bernard Tapie dans le cadre d’une série qui sera diffusée sur Netflix. Intitulée Wonderman, ce programme retracera « le destin romanesque d'une personnalité publique hors du commun » qui, « de chanteur à businessman, de ministre à prisonnier, a tout connu », selon le synopsis de la série dévoilée par Première.

Composée de six épisodes de 45 minutes et réalisée par Tristan Séguéla, Wonderman abordera les jeunes années de Bernard Tapie et ouvrira peut-être la voie à d’autres saisons.

La série couvrira une vingtaine d'années de la vie de Bernard Tapie, depuis ses débuts dans la vie professionnelle dans les années 1960.

Selon les créateurs de la série, Bernard Tapie n’est pas du tout impliqué dans ce projet.

La diffusion de cette série est prévue sur Netflix à une date qui n’a pas encore été communiquée.