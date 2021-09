Willie Garson et Cynthia Nixon

L'acteur avait fait ses débuts dans Sex and the City en 1998

Willie Garson qui jouait le rôle, de Stanford, le meilleur ami et le confident de Carrie Bradshaw dans la série Sex and the city vient de mourir signale la BBC.

Agé de 57 ans, Garson est décédé d'un cancer alors qu'il devait reprendre son rôle dans une noucvelle saison de la série qui est en cours de tournage.

"Si triste, si profondémment triste que nous ayons perdu Willie Garson" a déclaré sur Twitter l'actrice Cynthia Nixon, qui joue le rôle de Miranda Hobbes, amie de Carrie dans la série