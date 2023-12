La finale du championnat du monde d'Excel se tiendra le 7 décembre à Las Vegas

L’an dernier, la finale avait été suivie par plus de 400.000 personnes. L'édition 2023 du Microsoft Excel World Championship a débuté le 8 octobre dernier, avec 148 participants, et va connaître son terme lors de la grande finale, organisée ce jeudi 7 décembre à Las Vegas, aux États-Unis.

Mais attention : il n’est pas question d'un challenge austère où l'on remplit de simples cases avec des chiffres et des dates dans le fameux logiciel de Microsoft. Non, les participants de ce championnat du monde un peu particulier connaissent la moindre formule sur le bout des doigts. Le créateur du tournoi, Andrew Grigolyunovich, ancien de la finance, a pris le soin de proposer des épreuves variées, ludiques et surtout visuelles, aussi pour attirer les téléspectateurs.

On y trouve par exemple une fausse course automobile, où les compétiteurs doivent faire avancer une petite voiture le plus vite possible grâce à une série de formules, explique Le Monde.

L’année dernière, 400.000 personnes ont regardé en direct la finale du championnat du monde. Le titre tant convoité a été décerné à l'australien Andrew Ngai, sacré champion du monde de cette compétition, évidemment sponsorisée par Microsoft. Cette année, un prix de 15.000 dollars (environ 14.000 euros) sera ainsi proposé à ceux qui monteront sur le podium. La grande finale se déroulera ce jeudi 7 décembre dans l'HyperX Arena de Las Vegas, qui accueille régulièrement des compétitions d'e-sport.