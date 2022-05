La diffusion de la série "Plus belle la vie" va s’arrêter en novembre après 18 saisons et plus de 4.500 épisodes

La diffusion de la série "Plus belle la vie" va s’arrêter en novembre après 18 saisons.

Les fans de "Plus belle la vie" vont pouvoir profiter de leur programme phare pendant encore quelques mois. France Télévisions va arrêter en novembre la diffusion de sa série phare, à l'écran depuis 2004 sur France 3.

Cette annonce a été communiquée par France Télévisions, ce jeudi 5 mai. Le groupe évoque notamment l'évolution des "attentes des téléspectateurs" et "la consommation des programmes" depuis dix-huit ans.

Le directeur des antennes de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez, Anne Holmes, directrice des programmes, et Christian Vion, en charge des moyens des antennes ont annoncé officiellement aux studios de la Belle de Mai la fin de la production du feuilleton marseillais.

Un communiqué a été publié par France Télévisions :

"Ce jeudi 5 mai 2022, la direction de France Télévisions a annoncé aux équipes de Plus belle la vie, à Marseille, que cette saison serait la dernière, a précisé le groupe dans un communiqué. Plus belle la vie conclura ainsi son long parcours à l'antenne en novembre 2022. Ce feuilleton, pionnier et emblématique, est devenu la série française quotidienne la plus longue de l'histoire et une marque forte de France 3".

France Télévisions estime qu’un "renouvellement de l'offre créative est nécessaire" à l'heure du boom des plateformes de streaming.

Lancée en 2004, sur France 3, la série emblématique de la chaîne publique avait atteint près de 7 millions de téléspectateurs dans les années 2000. Les audiences ont diminué ces dernières années, avec 2,7 millions en moyenne sur la saison 2021-2022, selon Médiamétrie.

France Télévisions promet ainsi que la fin du feuilleton "sera à la hauteur de ce qu’il a apporté aux Français pendant de nombreuses années".

En novembre, les fans de la série pourront découvrir l'épilogue que France 3 s'engage "à boucler dignement avec le public et l’ensemble des talents qui l'ont façonnée, derrière et devant la caméra."