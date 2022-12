La Commission européenne a organisé une fête dans le métavers qui s’est soldée par un échec, pour un projet ayant coûté 387.000 euros

Une image extraite d'un clip vidéo promotionnel du Métavers développé par la société Meta de Mark Zuckerberg.

Bruxelles a dévoilé une plateforme numérique en octobre afin de promouvoir ses projets et pour s’adresser à un public plus jeune. Fin novembre, une fête avait lieu dans cet espace virtuel du métavers (créé par la société Meta de Mark Zuckerberg). Très peu de personnes auraient participé virtuellement à cette célébration.

La Commission européenne a organisé un « gala » mardi au sein d’une plateforme dévoilée à la mi-octobre. Selon Vince Chadwick, correspondant de Devex à Bruxelles, et d’après des informations de Politico, seulement cinq personnes se sont présentées.

Pour le développement de cette plateforme sur le métaverse, la Commission européenne a dépensé 387.000 euros selon Devex. L’objectif de ce projet était de promouvoir une de ses initiatives intitulée « Global Gateway ». Lancée en décembre 2021, cette stratégie doit permettre de contribuer « à relever les défis mondiaux les plus pressants, allant de la lutte contre le changement climatique à l’amélioration des systèmes de santé en passant par le renforcement de la compétitivité et de la sécurité des chaînes d’approvisionnement mondiales ».

Dans le cadre de ce plan ambitieux, Bruxelles prévoit de mobiliser jusqu’à 300 milliards de dollars d’investissement dans des infrastructures et dans le numérique, le climat et l’énergie, les transports, la santé ainsi que l’éducation et la recherche entre 2021 et 2027.

Seules cinq personnes se sont donc présentées mardi soir à la fête organisée par le service d'aide étrangère de la Commission européenne dans le métaverse afin d’intéresser les jeunes sur les missions de l'Union européenne.

Un porte-parole de la Commission a confié à Devex que le but de cet événement était de « faire prendre conscience de ce que fait l'UE sur la scène mondiale » auprès d’une cible bien particulière, les 18-35 ans dénichés « principalement sur TikTok et Instagram » qui sont « neutres à propos de l'UE » et « ne sont généralement pas exposés à de telles informations ».

Selon les déclarations d’un porte-parole de la Commission européenne à Devex, la plateforme est un « métavers dédié où l’on peut explorer ce que signifie « Global Gateway » à travers une série d’histoire de « héros » dans un environnement virtuel ».

Sous forme d’avatars, les utilisateurs peuvent parcourir une île tropicale et assister à divers événements, dont la fête du 29 novembre, lors de laquelle ils pouvaient « interagir les uns avec les autres et explorer les avantages à long terme de l’investissement mondial de l’UE » dans les domaines de la connectivité, de la santé, de l’éducation et du changement climatique.

Avec cette plateforme, Bruxelles souhaite donc intéresser et cibler les jeunes âgés de 18 à 35 ans pour leur « faire prendre conscience de ce que fait l’UE sur la scène internationale ». Le premier événement sur la plateforme s'est soldé par un échec cette semaine.

Pour découvrir la vidéo : cliquez ICI