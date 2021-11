La Chine abat les animaux de compagnie des chinois en quarantaine

Les autorités chinoises font preuve de mesures drastiques pour éviter toute relance épidémique.

Il ne fait pas bon être un chat, un chien ou un lapin en Chine. Une information partagée par le média NPR révèle que du personnel de santé aurait fait irruption au sein des domiciles de chinois en quarantaine, laissant alors leurs logement innocupé pour tuer les animaux de compagnie laissés seuls.

Mme Fu, propriétaire d'un chien a vu, grâce à la caméra de surveillance de son domicile, des personnes vêtues de combinaisons de protection entrer chez elle et battre à mort son corgi à l'aide de barres de fer, alors qu'elle se trouvait en quarantaine. Elle a été par ailleurs été testée négative pour le coronavirus.

Souhaitant maintenir les infections au COVID-19 à un niveau proche de zéro, les autorités sanitaires locales ont pris des mesures extrêmes pour empêcher les transmissions locales. Dans la ville de Harbin, au nord du pays, une femme a rapporté que ses trois chats avaient été tués en septembre alors qu'elle achevait sa quarantaine, suscitant ainsi la colère des internautes. Les autorités sanitaires des villes de Chengdu et de Wuxi ont également pénétré dans des maisons pendant que leurs propriétaires étaient en quarantaine pour tuer leurs chats.

Selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, les humains peuvent transmettre le coronavirus à leurs chiens et à leurs chats, mais le risque d'infection dans l'autre sens est "faible". Diverses études suggèrent que la transmission des animaux domestiques à leurs propriétaires est "peu probable" et manque de preuves.

