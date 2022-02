L’interdiction du trafic de transit dans le centre de Paris repoussé à 2024

La mairie de Paris a annoncé ce jeudi le report de sa « zone à trafic limité », rebaptisée « zone apaisée Paris-Saint-Germain ».

« Cette zone que l’on va mettre en place début 2024, avant les Jeux olympiques, vise toujours à désengorger le cœur de Paris », affirme dans Le Parisien Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo.

« On parle là d'un projet très ambitieux. Il est normal de se donner le temps. On ne peut pas nous reprocher d'un côté de vouloir imposer les choses et d'un autre de vouloir mener une vaste concertation », justifie David Belliard, adjoint aux mobilités dans Le Parisien.

La mairie de Paris indique qu'une enquête publique sera mise en oeuvre « fin 2022 ou début 2023 », une fois les conclusions de l'étude d'impact menée avec la préfecture de police rendues.

Le projet devait initialement s’appliquer au second semestre 2022 dans les quatre premiers arrondissements de la capitale et dans la partie nord des Ve et VIe.