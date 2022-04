Plus de 12,9 milliards d'années lumière : Earendel l'étoile la plus éloignée jamais observée jette un nouvel éclairage sur l'univers primitif

Téléscope James Webb

Il y a environ 12,9 milliards d'années, à l'aube de l'univers connu, une étoile est née. Elle était 50 fois plus grosse que notre Soleil et un million de fois plus brillante et, comme une grande partie de l'univers primitif, était probablement composé principalement d'éléments plus légers, comme l'hydrogène et l'hélium.

Cette étoile a brûlé rapidement et brillamment et n'a probablement vécu qu'un million d'années - un clin d'œil dans les échelles de temps cosmiques. Aujourd'hui surnommée Earendel d'après le vieil anglais "étoile du matin", elle serait restée inconnue si ce n'était d'une série de coïncidences remarquables qui lui ont permis d'être repérée par le télescope spatial Hubble et de devenir l'étoile la plus éloignée jamais vue de la Terre.

La repérer n'a été possible que grâce à ce que l'astronome de la NASA Michelle Thaler appelle "une coïncidence aux proportions stellaires". L'étoile s'est avérée parfaitement alignée à la fois avec Hubble et une sorte de zoom naturel offert par un énorme amas de galaxies qui se trouve entre la Terre et Earendel. Grâce à un phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle, cet amas, appelé WHL0137-08, a agi comme une loupe, déformant le tissu de l'espace et amplifiant la lumière des objets distants derrière lui.