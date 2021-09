L'Australie a perdu près d'un tiers de sa population de koalas en trois ans

koala

Plusieurs facteurs sont en cause

L'Australie a perdu environ 30% de ses koalas au cours des trois dernières années, les marsupiaux étant touchés par la sécheresse, les feux de brousse et les développeurs abattant des arbres, a déclaré mardi l'Australian Koala Foundation note CNN.

Le groupe indépendant à but non lucratif a estimé que la population de koalas est tombée à moins de 58 000 cette année, contre plus de 80 000 en 2018, avec la pire baisse dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, où les chiffres ont chuté de 41%.

Outre l'impact de la sécheresse et des incendies, le défrichement des terres par les promoteurs immobiliers et les constructeurs de routes a détruit l'habitat emblématique du marsupial.