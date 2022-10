SOAR Telescope in Chile, operated by NSF’s NOIRLab

Une nouvelle image montre que l'astéroïde Dimorphos qui a été délibérément percuté par la sonde Dart de la Nasa a laissé une traînée de débris s'étendant sur des milliers de kilomètres souligne la BBC.

Un télescope au Chili a capturé l'image remarquable du panache semblable à une comète qui se propage derrière le rocher géant.

La sonde s'est écrasée la semaine dernière pour voir si un astéroïde qui pourrait menacer la Terre peut voir sa trajectoire modifiée pour éviter une collision avec la Terre.

Les scientifiques s'efforcent d'établir si le test a été un succès et si la trajectoire de l'astéroïde a bien été modifiée.

L'image a été prise deux jours après la collision par des astronomes au Chili, qui ont pu capturer le panache à l'aide du télescope de recherche astrophysique du Sud (SOAR).

Le panache s'étend sur plus de 10 000 km (6 200 miles) et devrait s'allonger encore plus jusqu'à ce qu'il se disperse complètement et ressemble à d'autres poussières spatiales flottant autour.