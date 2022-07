L’application TikTok pourrait bientôt être totalement bannie aux Etats-Unis à cause de l'utilisation des données personnelles par la Chine

L’application TikTok pourrait bientôt être totalement bannie aux Etats-Unis.

De nouvelles révélations sur l’utilisation des données de TikTok par la Chine ont fait réagir les autorités américaines, selon BFMTV et Le Point. TikTok pourrait être bannie des catalogues Google et Apple.

Lors du mandat de Donald Trump, l’application TikTok était accusée d'espionnage au profit de la Chine car elle appartient au groupe ByteDance. Elle avait été sommée de trouver un moyen de passer localement sous pavillon américain sous peine d'être bannie.

Cette question est à nouveau au cœur de l’actualité après les révélations d'un article de Buzzfeed, selon des informations de BFMTV et du Point.

Le site américain Buzzfeed affirme que les données personnelles accumulées par l'application aux centaines de millions d'utilisateurs dans le pays sont scrutées de très près en Chine. Des enregistrements audio internes assurent explicitement que les données stockées sur les serveurs américains sont bien accessibles en Chine. On y entend notamment un membre du comité « Confiance et Sécurité » de TikTok affirmer que « tout est vu en Chine ».

Brendan Carr, à la tête de la Commission fédérale des communications a publié sur Twitter une lettre adressée à Apple et Google, afin de les appeler solennellement à bannir TikTok de leur magasin d'applications (sur le Play Strore et l’App Store).

Selon lui, « TikTok n'est pas juste une autre application de vidéos, c'est le loup déguisé en agneau. Il récolte des quantités de données sensibles, qui sont, selon de nouveaux documents, accessibles à Pékin. TikTok ne voit pas uniquement ses utilisateurs qui dansent en vidéo ».

Le commissaire précise que « l'application collecte l'historique de recherche, enregistre les frappes de clavier, les données biométriques, les brouillons textes et les métadonnées. De plus, il collecte les textes, images et vidéos qui sont enregistrées sur l'application par les utilisateurs ».

Brendan Carr exige donc qu’Apple et Google communiquent, d'ici au 8 juillet, leurs éventuelles raisons de ne pas supprimer TikTok de leur catalogue.