Kim Kardashian tourne en dérision sa famille et Kanye West dans l’émission Saturday Night Live

Kim Kardashian sur scène lors de la tournée hivernale du TCA 2020 au Langham Huntington, à Pasadena, le 18 janvier 2020. Elle a participé à l'émission Saturday Night Live ce samedi 9 octobre.

Kim Kardashian était invitée samedi soir pour la première fois de l’émission américaine Saturday Night Live. Elle s'est moquée de sa vie, de sa famille et de son divorce avec Kanye West dans l’émission, notamment lors d'un monologue au début du programme.

Elle a notamment fait référence à sa « sex tape » diffusée en 2002 :

« Quand ils m'ont demandé de participer, j'ai été interloquée. Je n'ai pas eu de nouveau film depuis très longtemps! En fait, je n'ai sorti qu'un seul film et personne ne m'a dit qu'il sortait. Ma mère a dû oublier de me prévenir ».

Kim Kardashian a souhaité montré qu'elle est « bien plus qu'un beau visage - et une belle chevelure, un beau maquillage, des superbes seins et un cul parfait. En gros, je suis bien plus que le modèle dont s'inspirent mes sœurs quand elles sont chez leur chirurgien esthétique ».

Dans cette séquence de l’émission Saturday Night Live, Kim Kardashian a également évoqué sa vie avec son ex-mari, Kanye West :

« Quand je me suis séparée de lui, ça s'est joué à une chose... sa personnalité ».