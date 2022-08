© POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Double peine

Kevin Spacey va devoir payer 31 millions de dollars à la production de la série « House of Cards »

La société de production de la série « House of Cards » réclamait des dommages et intérêts pour les pertes de revenus attribuées au renvoi de l'acteur Kevin Spacey, accusé de harcèlement et d'agressions sexuelles.