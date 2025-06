Narcos

Julien Moinil, le procureur traqué qui fait trembler les narcos à Bruxelles

Il est jeune, intransigeant et refuse de se laisser intimider. À la tête du parquet de Bruxelles, Julien Moinil a déclenché une contre-offensive inédite contre les réseaux criminels, au point qu’un contrat d’un million d’euros aurait été placé sur sa tête. Entre opérations coups de poing, réformes internes et exposition médiatique, le « shérif de Bruxelles » incarne un renouveau musclé du ministère public, quitte à flirter avec les limites du système et à payer le prix fort pour son engagement.